Хоккеист из Сургута коньком порезал горло вратарю из Челябинска
Иван Обухов 65
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
ЧП случилось во время матча двух юношеских хоккейных команд.
Несчастный случай произошел в Сургуте во время матча двух юношеских хоккейных команд.
Игрок местного клуба случайно порезал лезвием от конька шею вратарю гостей из Челябинска.
Пятнадцатилетнему голкиперу оказали экстренную помощь прямо на льду, а затем увезли в больницу.
Врачи уже провели операцию. Вратарь в сознании и находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии.