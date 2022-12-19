Охранница и машинист подрались на Ладожском вокзале в Петербурге

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Причиной конфликта стал проход мужчины через огороженную зону.

На Ладожском вокзале в Петербурге сошлись в рукопашной сотрудница охраны и машинист.

Последний утверждает, что это был первый день, когда он вернулся из отпуска, и он не знал об огороженной из-за ремонта территории. Охранница же решила, что он намеренно решил нарушить порядок.

Кстати, до выхода из запретной зоны машинисту оставалось всего ничего — не больше метра. Но охранница все равно догнала его и потребовала вернуться.

А по словам супруги машиниста, сотрудница службы безопасности железной дороги уже написала заявление и потребовала возмещения морального вреда в размере одного миллиона рублей.