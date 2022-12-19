Танцующая Аргентина и пылающая Франция: как болельщики встретили итоги ЧМ-2022

Фото, видео: Лебедева Арина / ТАСС; 5-tv.ru

Финал чемпионата мира по футболу в Катаре стал испытанием для всех. Похоже, что после напряженного матча у проигравшей стороны сдали нервы.

Одним из самых драматичных за всю историю оказался финал нынешнего чемпионата мира по футболу — за матчем сборных Франции и Аргентины следили даже далекие от спорта зрители. Особое внимание было приковано к Лионелю Месси, который заявил, что это его последний выход на поле.

После финального свистка на улицы вышли десятки тысяч фанатов — Аргентина утонула в слезах радости, а Франция — в огне беспорядков. В эпицентре событий по обе стороны океана оказались мои коллеги Кристина Гершвильд и Ирина Ротару.

Этого дня они ждали 36 лет. Сборная Аргентины в третий раз в истории мундиаля становится обладателем Кубка мира.

Победный гол и волна ликования охватывает всю Аргентину — море болельщиков хлынуло на площадь Республики в Буэнос-Айресе. На Родине лучшего игрока Чемпионата — Лионеля Месси — праздник с аргентинской страстью.

Дессятки тысяч футбольных фанатов вышли на улицы праздновать победу национальной сборной. Они скандируют: Вамос, Аргентина, что значит Аргентина вперед. Подбегают болельщики.

Болеть за Аргентину в этот день в Буэнос-Айрес съехались футбольные фанаты со всего мира.

«Здесь настоящее безумие. Здесь мои друзья, моя семья. Для нас футбол — это религия. Это самая важная вещь для нас».

«Я родилась в Японии, но живу в Нью-Йорке. Аргентина — лучшие! Месси — лучший! Он великий игрок».

Весь день и всю ночь Аргентина празднует победу.

Этот финал стал испытанием для болельщиков обеих сборных. Основное время закончилось вничью 2:2, дополнительное 3:3. И только серия пенальти решила судьбу кубка — четыре аргентинских гола, против двух французских. Не помогла французской сборной даже поддержка Эммануэля Макрона, который эмоционально болел на трибунах в Катаре.

«Я поздравляю аргентинскую команду. В этот раз мы проиграли, и они победили. Браво и Аргентине, и аргентинцам, и их народу», — заявил президент Франции.

А это — жители проигравшей Франции. Здесь ночь тоже выдалась жаркой. Но приготовленные на случай победы фейерверки стали запалом массовых беспорядков на улицах Парижа.

Для французов проигрыш в финале чемпионата мира по футболу стал настоящей трагедией. За игрой следила вся страна — в спортивных барах было не протолкнуться, места бронировали заранее. Французы пришли на игру с флагами, уже готовились отмечать победу. И такое разочарование. На Елисейских полях уже начались стычки с полицейскими — недовольные фанаты начинают крушить все вокруг.

Горечь поражения французские болельщики стали вымещать на улицах. Буйных фанатов пытается разогнать полиция. С улиц драки перекочевали и в подземку. Беспорядки вспыхнули в Ницце. В Лионе безутешные фанаты забросали полицейских файэрами. Злость европейские болельщики вымещали на ни в чем не повинных автомобилистах — толпа чуть было не перевернула машину с женщиной за рулем.

Стена из горящих мусорных контейнеров перекрыла движение на дороге в Гренобле. Файэры метали на улицах в Бордо. Пока раздосадованные болельщики французской сборной в бешенстве крушили все вокруг, в Аргентине продолжали праздновать. А самое яркое шоу в честь финалистов устроили над стадионом в Катаре — тысячи дронов нарисовали в небе флаги Аргентины и Франции и портреты лучших игроков сборных. Главной звездой Чемпионата признан капитан аргентинской сборной — в этом турнире Месси забил семь мячей и добавил в копилку своих достижений Кубок Мира.