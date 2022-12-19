Пережившая кому актриса Симдянкина чувствует себя ненужной: «Выживаешь вопреки»

Фото: Instagram* / maria_simdyankina

Звезда сериала «Счастливы вместе» после долгой реабилитации и возвращения к жизни не испытывает радости — лишь разочарование и одиночество.

Актриса Мария Симдянкина пожаловалась на одиночество — после длительного лечения она вернулась к жизни, в которой ее уже никто не ждет. Звезда сериала «Счастливы вместе» несколько лет назад перенесла операцию, после которой впала в кому. Дальше ее ждала долгая реабилитация. Артистка ведет замкнутый образ жизни, старые приятели и коллеги перестали ею интересоваться, ролей не предлагают.

36-летняя Симдянкина ведет блог, в котором рассказывает о своих мыслях и переживаниях. Она не раскрывает информации о болезни, но часто касается темы человеческих отношений, в которых, судя по всему, тотально разочарована. Актриса признается, что с трудом справляется с подавленным состоянием и буквально заставляет себя верить в людей.

«Как странно возвращаться в мир, о котором ты забыла, и о тебе никто уже не помнит и не вспомнит. Потому что ты давно не нужен как человек. И не важен никому. Ты была нужна, когда ты была в форме, сильная, в колесе работы, института, друзей…. Когда ты готова была ради других горы свернуть и бежала помочь, решать любые проблемы всех. А потом ты резко выпала из этого колеса и потерялась почти навсегда. Как иголка в стоге сена. И вот тебе плохо, очень. Ты выживаешь вопреки, но уже нет дела до тебя», — пишет в блоге артистка.

По словам Симдянкиной, спутники прошлой успешной жизни ни разу не поинтересовались ее самочувствием, не спросили, жива ли вообще. Молодая женщина боится возвращаться к жизни в обществе, так как утвердилась во мнении, что мир наполнен злобой и жестокостью в гораздо большей степени, чем добром и светом.

В последние годы, полные испытаний, актрисе помогала только одна коллега — Елена Ксенофонтова. Как отметила Симдянкина, звездная подруга держит ее за руку на протяжении всего беспросветного периода болезни. Ее одинокая артистка считает лучиком во тьме, даже близкие и родственники оказались не такими верными, как она. Вопреки фактам Ксенофонтова верит в исцеление Марии и заставляет бороться с обстоятельствами.

Симдянкина отметила, что испытывает сейчас непреодолимое желание писать о своих чувствах. Она не собирается подробно освещать историю недуга, но надеется, что размышления, выраженные в тексте, поддержат на плаву. Ее саму или читателей.

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