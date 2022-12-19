Любовь Аксенова об опыте травмирующих отношений: «Думала, что это любовь»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Актриса призналась, что до встречи с будущим мужем понятия не имела об искренних и взаимных чувствах.

Актриса Любовь Аксенова вспомнила о романтической ошибке молодости, которая стала травмирующим опытом в ее жизни. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере картины «Бывшие. Happy end» она рассказала, насколько требовательна была к избраннику в 17 лет и как при этом далека от понимания слова «любовь». Здоровые отношения у артистки завязались годами позже, с мужчиной, который стал впоследствии ее мужем.

«У меня был травмирующий опыт в подростковом возрасте, когда я думала, что это любовь, но на самом деле я хотела чего угодно, но не любви от человека. И сама я тоже не любила. Очень нужно было, чтоб человек был рядом со мной именно и делал все только ради меня, но на самом деле… Мне было лет, наверно, 17. Спустя время, уже встретив супруга, я поняла — вот, что значит любовь!» — поделилась Аксенова.

32-летняя актриса вот уже девять лет счастлива в браке. Ее муж Павел Аксенов снимает рекламные ролики и видеоклипы, не ищет публичности и даже когда сопровождает звездную избранницу, не выходит позировать рядом с ней на красные дорожки. Но после фотосетов встречает благоверную и поит из термоса чаем. Режиссер носит дреды и вообще выглядит как отшельник цивилизации, обретший покой где-нибудь на Гоа.

Супруги познакомились в кинотеатре. Аксенова (В девичестве Новикова. — Прим. ред.) пригласила на премьеру своего фильма друга, а тот привел с собой ее будущего спутника жизни. Предложение руки и сердца Павел сделал через три месяца. Свадьба в 2013 году была скромной, только для семьи — ЗАГС и ужин в ресторане, а потом визит к бабушке актрисы, которая не могла присутствовать на церемонии. Вторую свадьбу пара сыграла в 2020 году в Индии. О детях Любовь Аксенова пока не думает, на первом плане у артистки карьера.

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