Лишенный опекунства отец Бритни Спирс: «Без моей помощи она была бы уже мертва»

Фото: www.globallookpress.com / Ken Babolocsay

Джейми Спирс уверен, что контролировал жизнь дочери на протяжении 13 лет ради ее же блага. Певица добилась свободы и самостоятельности в суде в ноябре 2021 года.

Отец американской певицы Бритни Спирс уверен, что именно его опекунство помогло избежать трагедии. В большом интервью изданию Daily Mail Джейми Спирс заявил, что если бы не контролировал все аспекты жизни дочери на протяжении 13 лет, она, вероятно, была бы уже мертва. Все эти годы артистка не могла распоряжаться собственными деньгами и даже телом, ей запрещено было беременеть без разрешения папы. В прошлом году поп-звезда через суд добилась свободы.

«Не все согласятся со мной. Но где бы сейчас была Бритни без этой опеки? Не знаю, была бы она вообще жива», — заявил отец певицы.

По мнению Джейми Спирса, его опека спасла знаменитость во времена ее «самых мрачных дней», а также помогла наладить отношения с сыновьями от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Сейчас старшему наследнику исполнительницы Престону 17 лет, младшему Джейдену 16. Их опекуном давно является папа, так как из-за проблем с наркотиками Бритни лишилась права растить мальчиков в своем доме. Федерлайн не запрещает экс-супруге общаться с детьми.

«Для ее защиты, а также для защиты детей — опекунство было отличным инструментом. Я думаю, что без этого она никогда не вернула бы детей», — заявил Джейми Спирс.

Как отметил отец исполнительницы, было «чертовски трудно» в годы опекунства, но он ни о чем не жалеет. Только из большой любви к дочери мужчина пошел на такой шаг. Как известно, почти сразу после «освобождения Бритни вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари. Теперь она могла сама принимать решения. Попытка родить любимому наследника вскоре после свадьбы не увенчалась успехом, у артистки случился выкидыш.

Сегодня, спустя год после снятия опеки, Бритни Спирс не в лучшем состоянии, полагает ее папа. Регулярные фото в обнаженном виде и странные поступки дочери пугают Джейми Спирса. Он заявил, что певица «явно нездорова и может оказаться на еще большем дне, чем раньше». В семье знаменитости, по словам мужчины, царит «полный бардак». И все, что ему и близким остается — молиться за благополучие Бритни.

Спирс вышла за Федерлайна в 2004 году уже беременной. Через два года подала на развод и потребовала единоличную опеку над сыновьями. С помощью адвокатов бывший муж добился этого права для себя, и этот удар довел артистку до срыва. Она обрилась наголо, а потом попала в больницу с передозировкой. Исполнительница была признана частично недееспособной и вверена отцу. В суде она говорила, что на протяжении 13 лет папа принудительно таскал ее по психиатрам, за неповиновение запирал в соответствующих клиниках, где ее заставляли пить нейролептики.

Желание певицы вернуться на сцену и родить ребенка бойфренду, а также жуткие рассказы о деспотичном отце повлияли на судью, и с опекой было покончено. Примечательно, что бывший муж не порадовался за артистку. Он уверен, что Джейми Спирс действовал исключительно в интересах дочери и хотел ей помочь абсолютно искренне. Федерлайн считает, что отец спас жизнь Бритни Спирс.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, звезда начала поиск суррогатной матери ради исполнения мечты о ребенке.