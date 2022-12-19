Столкновение символов: китайский совет дня на понедельник, 19 декабря

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Первый день новой недели может закончиться неприятными конфликтами.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 19 декабря?

Понедельник встретит плохим настроением. День характеризуется столкновением символа дня и символа месяца и это влечет за собой все прелести таких стычек. Можно ожидать срыва планов и договоренностей, повышенную конфликтность окружающих.

Совет дня: обязательно используйте практики самоуспокоения для контроля эмоций в течение дня. Кому-то помогают дыхательные упражнения, кому-то долгие пешие прогулки, а кому-то надо просто минимизировать контакты с миром.

Предостережение дня: не стоит в понедельник начинать новые серьезные проекты — покупать дорогостоящее имущество, инвестировать.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.