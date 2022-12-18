Алла Пугачева сняла парик и показала плачевное состояние своих волос

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Поклонники удивляются — неужели в Израиле не нашлось стилиста, способного привести в порядок прическу артистки?

Народная артистка СССР Алла Пугачева сняла парик и вызвала своим видом бурю возмущения. В сети появилось фото звезды с сыном Гарри в компании музыканта Андрея Макаревича*. Дружба певицы с коллегой-иноагентом — не новость для россиян, но вот ее неухоженный вид — зрелище непривычное. На снимке, опубликованном порталом Teleprogramma.pro, волосы исполнительницы выглядят безжизненными, редкими и тонкими.

Несмотря на критику со стороны соотечественников и жизнь в эмиграции в Израиле, Пугачева не отказывает себе в поездках, светских мероприятиях, концертах и других развлечениях. Благодаря оставшихся поклонников, она говорит, что счастлива на Земле обетованной и молится за светлое будущее. Певица регулярно посещает гламурные события и сборы коллег, что тоже теперь живут за границей.

Но ни стильный наряд, ни лучезарная улыбка довольной своей судьбой знаменитости не спасли ее от осуждения после фото с Макаревичем. Пользователи сети просят артистку обратить внимание на внешний вид и заняться собой — статус обязывает! Раз уж сумела Пугачева вывести из подмосковного замка свой обширный гардероб, чтобы блистать на тусовках в Израиле, почему же традиционные парики она сложила на полку?

«Состричь бы надо это сено на кончиках»;

«При всем уважении, Алла Борисовна выглядит с такой прической неопрятно»;

«Голову как будто не мыла месяцами»;

«Куда девала паричок?»

«Иссушенные кончики, неужели там стилистов не нашлось у Аллуси?» — цитирует издание фолловеров.

Алла Пугачева, это ей было свойственно всегда, не реагирует на каждое замечание подписчиков. Покидая страну, она открыто заявила, что не поняли ее позиции и ополчились против только те, кто недостоин уважения и внимания. Своих хейтеров артистка назвала рабами, а в последнем посте написала, что просит бога простить «продажных тварей», которые устроили травлю ее семьи. Зеленые пальмы и голубое небо декабрьского Израиля за окном, говорит, спасает от тягостных мыслей.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* могут лишиться израильского гражданства.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.



