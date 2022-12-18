«Ужасно и мерзко»: Навка рассказала о серьезном заболевании у Башарова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Олимпийская чемпионка объяснила, какой недуг не позволил ее бывшему возлюбленному «стать тем, кем он мог».

Актер и телеведущий Марат Башаров серьезно страдает алкоголизмом. Такое признание сделала фигуристка Татьяна Навка, ранее состоявшая с артистом в отношениях.

«Он, к сожалению, страдает алкоголизмом. И когда он приходит в это состояние, то не контролирует себя. Это отвратительно, ужасно и мерзко, что он не может с этим бороться», — рассказала олимпийская чемпионка в беседе с блогером Надеждой Стрелец.

При этом Навка считает Башарова харизматичным и талантливым. По ее мнению, талант нельзя пропить, однако спортсменка уверена, что актер мог бы добиться значительно большего, если бы не пагубная страсть к алкоголю.

«Мне очень жаль, что эта болезнь его подкосила и не дала возможность стать тем, кем он мог бы стать», — призналась Навка.

Роман фигуристки и артиста начался в 2006 году на съемках шоу «Звезды на льду» и продлился около двух лет. Известно, что Башаров официально был женат дважды, однако состоял в многочисленных незарегистрированных отношениях.

В конце ноября актер впервые вышел в свет с очередной избранницей — 35-летней актрисой Асей Борисовой, известной участием в сериалах «Склифосовский» и «Глухарь». Новая спутница Башарова до этого тоже состояла в браке, от которого имеет сына.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему женщины продолжают обожать Марата Башарова, известного скандалами с домашним насилием.