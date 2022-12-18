Фото, видео: Джавахадзе Зураб / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Солист группы «На-На» подтвердил, что Алена находится в реанимации.

Солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал в комментарии для 5-tv.ru о состоянии госпитализированной сегодня дочери Алены.

«В тяжелом состоянии. Никакой информации нет, кроме той, которая есть. Мне будет известно после двенадцати завтра, когда меня пустят к ней», — пояснил певец.

Политов подтвердил, что девушка находится в реанимации. О причинах ему пока ничего не известно. Встреча с лечащим врачом назначена на завтра.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 22-летняя Алена Политова была доставлена в московскую больницу и помещена в отделение реанимации. В настоящее время, предварительно, она находится в коме и подключена к ИВЛ.