Месси VS Мбаппе: Аргентина вновь ведет в счете на ЧМ-2022
Лионель Месси забил гол в дополнительное время и дал шанс на победу сборной
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
За основное время выявить победителя в финальном матче мирового турнира по футболу не удалось.
Лионель Месси забил гол в дополнительное время и дал шанс на победу сборной Аргентины. За основное время выявить победителя в финальном матче мирового турнира по футболу не удалось. Счет в дополнительное время — 3:2.
Однако радость была недолгой и через несколько минут нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, оформивший до этого дубль, забил третий гол в ворота соперника. Счет 3:3.