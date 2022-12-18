Месси VS Мбаппе: Аргентина вновь ведет в счете на ЧМ-2022

Лионель Месси забил гол в дополнительное время и дал шанс на победу сборной

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

За основное время выявить победителя в финальном матче мирового турнира по футболу не удалось.

Лионель Месси забил гол в дополнительное время и дал шанс на победу сборной Аргентины. За основное время выявить победителя в финальном матче мирового турнира по футболу не удалось. Счет в дополнительное время — 3:2.

Однако радость была недолгой и через несколько минут нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, оформивший до этого дубль, забил третий гол в ворота соперника. Счет 3:3.