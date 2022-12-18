Спутники не спасли: как российские военные обвели вокруг пальца ВСУ и НАТО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Массированный удар по стратегическим объектам на Украине продемонстрировал эффективность новой тактики российских войск.

Российские войска во время недавнего массированного удара по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины использовали ложные цели-приманки, что позволило им раскрыть и уничтожить местоположение дивизионов противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Применение новой тактики ВС РФ в рамках спецоперации в комментарии 5-tv.ru разъяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в качестве ложных целей российские войска использовали имитаторы боевых ракет — устаревшие ракетные боеприпасы или ракеты-мишени, которые применяются на полигонах для тренировки боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

«Массированный удар подобного рода средствами вынуждает противника атаковать эти ложные мишени, расходуя дорогостоящие ракеты на дешевые аппараты, которые все равно подлежат списанию. При этом вскрываются позиции и местонахождение зенитно-ракетных дивизионов и батарей противника», — пояснил эксперт.

По мнению Кнутова, использование подобных обманных приемов говорит о росте тактического мастерства российских войск, а также о том, что перед ними поставлена задача отслеживать появление новых ЗРК, которые блок НАТО поставляет Украине.

Речь идет о норвежских комплексах NASAMS, а также, возможно, американских системах Patriot и их французских аналогах Mamba, отметил Кнутов. Он напомнил, что в последнее время вопрос их передачи киевскому режиму все чаще обсуждается на Западе. Перед российской армией будет стоять задача не только их отслеживания, но и уничтожения, и возможные методы и тактика этого как раз и были отработаны в ходе недавнего массированного удара, подчеркнул эксперт.

«После пуска ракет и определения координат, откуда батарея или дивизион произвели огонь, по ним можно нанести удар „Искандерами“ и вывести из строя систему ПВО противника, что, как я полагаю, и было сделано. Поэтому на мой взгляд, эта операция преследовала цель не только поражения энергетических и военных объектов — она будет иметь достаточно серьезные последствия для ПВО киевского режима», — полагает Кнутов.

Напомним, после очередного массированного удара 16 декабря по стратегическим целям на Украине в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех радиолокационных станций ЗРК С-300 украинских сил в Днепропетровской и Запорожской областях, а также двух ЗРК «Бук» и еще одного С-300 в районе между Лисичанском и Сватово.

Массовое потери в украинской системе ПВО эксперты связывают как раз с новой обманной тактикой российских войск. Отмечается, что ВСУ не спасли даже спутниковые данные об ударах российских ракет, оперативно передаваемые из командных пунктов США и НАТО. Более того, есть предположение, что эти разведданные могли сыграть на руку именно российской стороне: получив сведения о готовящемся ударе, украинская система ПВО успешно сбила ложные цели, после чего ее беспрепятственно накрыли боевые ракеты ВС РФ.

«Те действия, которые Россия сейчас использует, применяя ракетные имитаторы, — это очень грамотные действия. Как показывает опыт локальных конфликтов на Ближнем Востоке, армяно-азербайджанский конфликт, Вьетнамская война, такой подход эффективен и дает очень хороший результат», — отметил Кнутов.

Он напомнил, что во время вспышки конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году азербайджанские войска направили на позиции армянской армии беспилотные бипланы Ан-2, более известные как «кукурузники». Эти легкие самолеты сыграли роль тех самых ложных целей, благодаря которым военные Азербайджана выявили позиции ЗРК армянских войск, после чего уничтожили их.

«Сейчас мы отработали новые приемы преодоления украинской ПВО и радиотехнической разведки местоположений их дивизионов и батарей. И я думаю, отработаем в ближайшее время средства их уничтожения. В общем-то мы отслеживаем действия противника и, на мой взгляд, достаточно эффективно и быстро реагируем», — подытожил Кнутов.

Ранее Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru рассказал о преимуществах комплекса звукотепловой разведки «Пенициллин», который российская армия получила для применения в зоне специальной военной операции.