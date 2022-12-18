Мбаппе за три минуты осуществил дубль и сравнял счет в финале ЧМ-2022

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Почти весь матч Аргентина вела в счете и была почти уверена в победе.

На 83-й минуте чемпионата мира по футболу в Катаре ярко завернулась интрига. Кто же станет победителем. Почти весь матч Аргентина вела в счете 2:0 и заветный кубок был почти в руках, но резко все изменилось.

Судья назначил на 80-й минуте пенальти, который через минуту уверенно забил в ворота соперника нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Но на этом игрок «Пари Сен-Жермен» не остановился и через две минуты оформил дубль, забил второй гол и сравнял счет в финальном матче.

Присутствующий на игре президент Франции Эммануэль Макрон даже вскочил со своего места, не сдерживая эмоции, как и все французские болельщики.

И теперь все ждут чей же прогноз будет точнее. Семь лет назад один из болельщиков сборной Аргентины написал в соцсетях, что 18 декабря 2022 года Лионель Месси станет чемпионом мира. В то же время телеведущий Пирс Морган, чьи слова приводит Sports.ru, уверен — Франция победит Аргентину со счетом 3:1. Мбаппе оформит дубль, а Месси будет плакать. Частично его прогноз сбылся.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Месси, открыв счет в финальном матче ЧМ-2022, поставил новый рекорд.