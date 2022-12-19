Рождественская сказка: праздничные ярмарки открылись в Петербурге

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Гости и жители Северной столицы могут окунуться в атмосферу торжества и приближающегося Нового года.

Дух Рождества и Нового года уже в Петербурге! На Манежной площади вырос миниатюрный городок с каруселью и собственной железной дорогой. В Северной столице открылись праздничные ярмарки.

Какие интересные развлечения предлагают для детей и взрослых и чем угощают гостей? В атмосферу волшебства погрузился корреспондент «Известий» Максим Облендер и все узнал.

Рождественская ярмарка на Манежной площади — в сердце Петербурга — это традиционно свой маленький город в городе. Со своими персонажами, населением и ходом времени — стрелки часов здесь замерли, на них всегда без пяти минут полночь. Замирают и люди, которые делают фотографии у этой фотозоны. Но вокруг все не замерло, все танцует, кружится и играет.

Рождественская ярмарка занимает сразу три улицы. Между ними шустро курсирует небольшой паровоз. Но ритм праздника каждый выбирает для себя сам. Можно неспешно кружиться на огромной двухэтажной карусели, а можно резать коньками лед. Каток и прокат приглашают всех желающих.

Прямо сейчас на термометре минус восемь градусов, но можно легко согреться: выпить горячий напиток или съесть что-нибудь вкусное. Здесь какое-то невероятное число палаток, откуда доносятся разные ароматы.

Ну а в конце, конечно, надо зайти в дом Деда Мороза, чтобы загадать заветное желание.

Вечером, когда иллюминация включается, ярмарка становится по-настоящему праздничной. Все это — часть единого новогоднего оформления города из четырех тысяч украшений. Фантастические витрины супермаркетов, гирлянды, подсветка, два десятка больших ярмарок, подобных этой.

Ну и, само-собой, красавица — главная елка Петербурга на Дворцовой, которая вот-вот предстанет во всей красе.