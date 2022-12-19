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Электротранспорт связывает город в Иркутской области с лесоперерабатывающим предприятием. Ветка проложена через тайгу.

Трамвайную линию из Книги рекордов Гиннесса закрывают в Сибири. Признанная самой северной в мире ветка в Иркутской области связывает город с лесоперерабатывающим предприятием и проходит через тайгу.

Скоростной трамвай в Усть-Илимске запустили в 1988 году. И вот теперь — последний рейс. Дальше транспорт будет перевозить только рабочих.

А в новом году пути решено разобрать. Парк требует обновления, а северная колея не подходит для современных моделей. Дело посчитали нерентабельным. И теперь трамваи заменят автобусами.