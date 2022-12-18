Обстановка на границе Сербии и Косово накалена до предела

Фото, видео: © РИА Новости / Олег Иванов; 5-tv.ru

Группа активистов устроила митинг и попыталась прорваться через КПП.

Обстановка на сербской границе накалена до предела. Сотни человек устроили митинг в поддержку сербов в Косово и Метохии прямо перед КПП.

Демонстранты из центральной части страны, а также Черногории и Республики Сербской попытались пробить кордон полиции, чтобы прорваться на территорию самопровозглашенного Косово. Ее сербы считают своей. Несмотря на все меры, протестующие прорвали первую линию полицейского оцепления перед контрольно-пропускным пунктом.

Сербы стоят на баррикадах, требуя от косовских властей немедленного прекращения незаконных арестов и захватов официальных органов власти. По всей стране проходят митинги в поддержку сербов в Косово и Митохии, люди объединяются против эскалации болезненного конфликта.