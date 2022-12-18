Два рейса с россиянами вернулись в Турцию из-за московского снегопада

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Изначально лайнеры вынуждено приземлились в Хельсинки. Но после десяти часов ожидания без еды и воды всех вернули обратно.

Из-за снегопада в Москве российские туристы не смогли вернуться на родину из Турции. Два самолета компании «Пегасус» из Измира и Антальи совершили вынужденную посадку в Хельсинки, а после вернулись в Стамбул. Все это время, больше десяти часов люди были заперты внутри лайнеров. Пассажиры сообщили, что их не только не выпускали, но также не кормили и не давали воду.

«Они отправляют нас обратно в Турцию. Зачем мне Турция? Я хочу выйти в Хельсинки, а нас не выпускают», — жалуются россияне.

Оба рейса приземлились в Стамбуле без происшествий. Этой ночью туристы предпримут вторую попытку вернуться домой.