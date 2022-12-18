Рекордное ненастье: жители Москвы вышли убирать снег после мощной метели

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Снегоуборочная техника не успевает расчищать стоянки для самолетов. Десятки рейсов задержаны. А от коллапса столицу спас выходной день.

Настоящий снежный коллапс случился в столице. Таких сугробов не было 80 лет. И последствия этого снегопада сказываются по всей стране. Московские аэропорты отменяют и переносят рейсы. Анатолий Харитонов о рекордном ненастье.

«Вылет вашего рейса задерживается!»

Во «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» такие объявления сегодня слышали тысячи пассажиров, которые пытались улететь из Москвы. Марина купила билет в Анталию. И сейчас уже должна быть на пляже, но из-за непогоды лайнер не поднялся в небо.

«Рейс переносили несколько раз. Около десяти посадили в самолет. Там мы отсидели почти часа два. Потом сказали, что рейс не состоится. Вывели всех. Мы стояли очень долго, пытались выйти в эту зону. И вот стоим здесь уже почти три часа. Ждем заселения в отели», — рассказывает пассажир рейса «Москва — Анталия» Марина.

Снегоуборочная техника не успевает расчищать стоянки для самолетов просто нет свободных мест на перронах. Десятки рейсов пришлось задержать, а-то и вовсе отменить. С такими осадками в аэропортах еще не сталкивались. Синоптики подтверждают — это и правда рекорд. Таких сугробов не было больше 80 лет.

Там, где был тротуар, теперь сугробы. Взгляните! Глубина здесь сантиметров 30. Сапоги нужны. В кроссовках и туфлях тут делать нечего. Иначе снега зачерпнешь. Ноги мокрые будут. Это практически центр города. Партийный переулок, рядом улица Дубининская. Такая погода больше характерна для Сибири и Севера: снег идет почти сутки.

«Слово „неожиданно“ здесь слегка не уместно. Потому как о том, что сильные снегопады будут в столице сегодня мы говорили несколько дней назад. Улучшения погоды начнутся с южных районов и постепенно застанут все территорию столицы. Но снег при этом не прекратится. Он будет с перерывами идти в течение сегодняшнего дня. Но он будет уже небольшим. Основная масса снегопадов все-таки прошла в ночные часы. Ну, а полностью снег прекратится только в ночь на понедельник», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«18 декабря. Москва утро. Из двора выехать невозможно», — жалуется в соцсетях один из жителей столицы.

На дорогах заносы. Видимость плохая.

«Просто ехала и стащило с дороги на повороте. Машина села глубоко!» — добавляет москвичка.

Надземные переходы и мосты на железнодорожных станциях завалены снегом. На лестницах скользко. Дворники не успевают их очищать. За лопаты взялись сами моквичи.

«На общественных началах любимый город почистить».

«Где уже чистили? Какие улицы?»

«Ну, вот от Бауманки… Во сколько мы начали. Часов, наверное, в восемь мы собрались и пошли сразу. От Бауманской до Садового».

«Просто вот порыв душевный. Думаю, как же тяжело. Люди сейчас будут в Москве. Надо выйти поработать. И как физкультура, понимаете. Вот отжаться. Сегодня воскресенье. Думаю, сейчас выйду, поработаю. Это намного лучше, чем сидеть дома и смотреть телевизор».

Помощь пригодилась и водителям общественного транспорта. Пассажиры руками выталкивают увязшие в сугробах автобусы. А некоторые трамваи вообще не вышли на линию. И на следующий день все это может повториться! От полного коллапса столицу спас только выходной. На улицах не многолюдно. Иначе пробки были бы даже на тротуарах.

«Центр Москвы. Таганская. Нас занесло».

Снегопад существенно сузил тротуары. И теперь два человека, которые шагают навстречу друг другу, с трудом расходятся. Кто-то должен уступить. То есть, хотя бы одной ногой шагнуть в сугроб.

Спецтехника дежурит на улицах. То, что не вывезли на отвалы и снегоплавильные станции, скоро само растает. По прогнозам синоптиков, грядут температурные качели: сначала оттепель до +3 градусов. Потом опять похолодание. Устойчивый минус и осадки. Метеорологи утверждают: Новый год жители столичного региона точно будут встречать со снегом.