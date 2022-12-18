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Ветеран греческой армии уверен, что повторные удары по Киеву заставят Запад, уставший от спецоперации, настаивать на переговорах.

Власти и Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся повторного удара ВС РФ по Киеву из-за ослабленности Запада. Об этом заявил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

По его словам, новые удары по Киеву подтолкнут Запад к переговорам, так как страна очень ослабла из-за поражения критической инфраструктуры. Западные союзники могут начать оказывать давление на власти Украины и самого Зеленского, чтобы урегулировать конфликт.

«Потенциальное зимнее наступление на Киев или другие части Украины, вероятно, будет направлено на то, чтобы вынудить Украину пойти на уступки или оказать давление на западных сторонников Украины, которые испытывают усталость от войны после почти десяти месяцев», — написал Ставрос Атламазоглу в статье.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Кроме того, западные страны выделяли и выделяют миллиарды долларов на вооружения для ВСУ, тем самым затягивая конфликт.

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