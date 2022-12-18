Одной левой: Месси открыл счет в финале ЧМ-2022 и установил рекорд

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На 23-й минуте капитан сборной Аргентины задал тон в игре с французами.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком, который забил в матчах всех стадий на одном чемпионате мира. Первый гол на 23-й минуте в финальном матче ЧМ-2022 в Катаре легендарный футболист открыл счет и задал тон в игре с французами.

Кроме того он превзошел итальянца Паоло Мальдини по числу минут сыгранных на мировых первенствах.

К этой минуте сборная Аргентины ведет в счете 2:0. Можно предположить, что данное семь лет назад предсказание одного из болельщиков о том, что Мессии 18 декабря 2022 года станет чемпионом мира по футболу может сбыться.