«Обыкновенные, советские»: Садальский о том, как покупал дефицитные трусы в 90-е

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Актер рассказал, что мужские трусы просто выкинули на прилавок, который в канун Нового года был пустым.

Актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram* поделился историей о том, как покупал дефицитные трусы в канун 1990 года. По его словам, прилавки тогда были пустые.

«И тут перед Новым годом в Военторге на Калининском на прилавок выкинули мужские трусы. Обыкновенные, советские, х/б. Но народ толпится», — рассказал Садальский.

Мужчина в очереди попросил пять трусов 46-го размера. Продавщица убеждала его брать 50-й размер, так как на прилавке остался только он.

«Говорит: „Когда вы будете 50-го размера, этих трусов уже не будет“. У меня как раз 50 размер тогда был, я и взял… без очереди… Меня пропустили», — отметил Садальский в своей публикации.

В конце он поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Садальский позвал Пугачеву в Россию на Новый год.

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