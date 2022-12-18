Искренний патриотизм: Путин обратился к молодежи с важным наставлением

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Глава государства встретился с участниками Российского движения детей и молодежи и дал им несколько советов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к создателям и участникам Российского движения детей и молодежи.

Глава государства похвалил юных инициаторов за их активность и дал важный совет. Владимир Путин пожелал новому поколению не переставать творить и отстаивать свое мнение. Однако важно научиться и слышать конструктивную критику.

«Здорово, что у вас получается так быстро, слаженно, фактически с нуля воплощать в жизнь эту нужную и для вас, и для всей страны идею. Хочу вам пожелать и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты. Никому не подражать, а придумывать и создавать свое. Если нужно, смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, глава России особо подчеркнул важность движения вперед в молодом возрасте. Также президент выразил надежду, что такой искренний патриотизм будет отличать и будущих участников общественного движения.

«Вы очень разные. Но вас объединяет стремление к собственному развитию. К тому, чтобы шаг за шагом покорять намеченные вершины. И конечно, вас объединяет стремление уже сейчас, в очень юном возрасте, внести свой вклад в развитие страны. Такой искренний, деятельный патриотизм отличает, и, полагаю, будет отличать будущих участников Российского движения детей и молодежи», — обратился к детям и подросткам президент.

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