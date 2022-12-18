Юлию Барановскую заподозрили в романе со звездным модельером

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущая обычно не распространяется о своей личной жизни, но позволила себе публично продемонстрировать нежные чувства перед камерами.

Телеведущая и многодетная мать Юлия Барановская никогда не афишировала свою личную жизнь, но недавно спровоцировала слухи о своем новом романе. Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина поцеловала Игоря Чапурина на красной дорожке фестиваля «Жара».

Кадры с поцелуем вызвали много вопросов у поклонников Барановской. Они заподозрили телеведущую в романе с модельером.

Сама Барановская объяснила свой поступок тем, что всего лишь хотела отблагодарить Чапурина за розовое платье, в котором была на красной ковровой дорожке.

«Игоречек, спасибо, мой талантливый друг. Твое розовое платье просто огонь», — так она подписала кадры с предполагаемым избранником.

Пыталась Барановская отвести подозрения или действительно поцеловала модельера по-дружески — неизвестно. О своей личной жизни ведущая не распространяется после расставания с Андреем Аршавиным, от которого она родила троих детей. Футболист старается поддерживать связь с детьми, но их воспитание полностью лежит на плечах Барановской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Барановская думает об уехавших из России артистах.