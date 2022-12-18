Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО

Кадыров написал пост на китайском языке и призвал исламский мир объединиться против НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach

Глава Чечни подчеркнул, что убивший миллионы людей по всему миру коллективный Запад теперь принялся за уничтожение моральных ценностей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Китай последовать примеру России, которая «бросила вызов НАТО». Соответствующий пост на китайском языке опубликован в Telegram-канале политика.

Глава Чечни подчеркнул, что за последние сто лет Запад организовал множество войн, переворотов и вторжений, в ходе которых погибли миллионы людей. Сейчас же США и Европа, отметил Кадыров, нацелились на «разрушение моральных ценности».

«Не позволяйте НАТО отдавать вам приказы, иначе они скоро растопчут вашу родину!» — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров ответил на высказывание Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев. По словам главы Чечни, представителю католической церкви должно быть стыдно за незнание отношения мусульман к противнику на поле боя. Также Кадыров назвал понтифика жертвой западной пропаганды.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Рамзан Кадыров высказал намерение отправить своих несовершеннолетних сыновей в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.