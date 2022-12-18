«Носки хоть подложи»: исхудавшую Бузову заподозрили в анорексии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Поклонники звезды заметили явные признаки физического истощения.

Ольгу Бузову снова заподозрили в злоупотреблении диетами. В последнее время в социальных сетях певица публикует фотографии, на которых отчетливо видно, как она похудела. Последнее фото звезды особенно шокировало поклонников.

Грудь Бузовой пропала и уступила место острым плечам и ключицам, ноги и руки стали совсем тонкими. Это отметили и подписчики звезды в социальных сетях.

«Осина»;

«Носки хоть подложи или вату»;

«Анорексия что ли?» — ополчились на Бузову комментаторы.

К слову, причиной худобы Ольги Бузовой могут быть проблемы со здоровьем. Недавно артистка показала, как лежит под капельницами прямо за кулисами мероприятия.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение психолога о том, почему Ольга Бузова в романах с мужчинами наступает на эмоциональные «грабли» и выбирает неверных или легкомысленных партнеров.