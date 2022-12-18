«Само очарование»: как сейчас выглядит повзрослевшая Женя из «Сватов»
Сыгравшая Женю в «Сватах» София Стеценко восхитила публику своей красотой
Фото: ВКонтакте / София Стеценко
19-летнюю Софию Стеценко зрители помнят как маленькую девочку из любимой комедии.
София Стеценко исполнила роль маленькой Жени в знаменитом сериале «Сваты» и стала известной уже в шесть лет. Сейчас повзрослевшая актриса в кино не снимается, но периодически восхищает публику своими фотографиями в блоге.
«Ты необыкновенная!»;
«Само очарование!»;
«Самая красивая!»;
«Ну красавица! Зря забросили кино», — такие комментарии подписчики оставляют под фотографиями Софии в соцсетях.
В юном возрасте девочка отличалась выносливостью и стремлением к актерскому мастерству. По рассказам коллег, она ни на что не жаловалась и выдерживала жесткий для маленького ребенка рабочий график.
«На съемочной площадке она никогда не жаловалась на трудности и старательно исполняла все, что ей говорил делать режиссер», — цитирует коллег Софии Стеценко портал Teleprogramma.
Полюбившаяся публике Стеценко сейчас играет на сцене учебного театра ГИТИС. Она с детства мечтала стать актрисой, хоть ее семья и не имеет отношения к творчеству.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас живет Ульяна Иващенко, сыгравшая роль Жени в первом и втором сезонах «Сватов».