«Само очарование»: как сейчас выглядит повзрослевшая Женя из «Сватов»

Фото: ВКонтакте / София Стеценко

19-летнюю Софию Стеценко зрители помнят как маленькую девочку из любимой комедии.

София Стеценко исполнила роль маленькой Жени в знаменитом сериале «Сваты» и стала известной уже в шесть лет. Сейчас повзрослевшая актриса в кино не снимается, но периодически восхищает публику своими фотографиями в блоге.

«Ты необыкновенная!»;

«Само очарование!»;

«Самая красивая!»;

«Ну красавица! Зря забросили кино», — такие комментарии подписчики оставляют под фотографиями Софии в соцсетях.

В юном возрасте девочка отличалась выносливостью и стремлением к актерскому мастерству. По рассказам коллег, она ни на что не жаловалась и выдерживала жесткий для маленького ребенка рабочий график.

«На съемочной площадке она никогда не жаловалась на трудности и старательно исполняла все, что ей говорил делать режиссер», — цитирует коллег Софии Стеценко портал Teleprogramma.

Полюбившаяся публике Стеценко сейчас играет на сцене учебного театра ГИТИС. Она с детства мечтала стать актрисой, хоть ее семья и не имеет отношения к творчеству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас живет Ульяна Иващенко, сыгравшая роль Жени в первом и втором сезонах «Сватов».