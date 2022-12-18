Губернатор Белгородской области подтвердил гибель мужчины при обстреле ВСУ

Вячеслав Гладков лично оценил последствия атаки украинской армии.

Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона в Telegram.

«По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», — написал Вячеслав Гладков.

Он добавил, что на месте обстрела переговорил с двумя из четырех пострадавших. Известно, что одному мужчине посекло осколками спину, а у женщины пострадало лицо. Чудом не получили ранения двое детей, которые находились в эпицентре взрыва.

В микрорайоне Луч, по данным Гладкова, повреждены остекления в четырех домах. Предварительно, есть повреждения у 14 домов и девяти автомобилей в частном секторе.

На месте обстрела работают оперативные службы, оказывая местным жителям всю необходимую помощь.