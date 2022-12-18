В Гидрометцентре назвали дату начала оттепели в Москве

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А пока снегопад в москве бьет февральские рекорды.

В Москве ожидается оттепель вечером 21 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться уже до нуля градусов», — заявил он ТАСС.

По словам Вильфанда, оттепель в Москве будет длительной. В среду и четверг синоптики прогнозируют от двух градусов мороза до трех градусов тепла, а уже в пятницу температура воздуха поднимется до четырех градусов.

Пока что снегопад в столице бьет рекордные февральские сугробы. За последние сутки выпало 50% от месячной нормы осадков. Такой погоды в Москве не было почти 30 лет.

Обильные осадки не прекратятся до 18-21 часов вечера. 18 декабря станет днем с рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москву накрыло снежным одеялом. Согласно статистике, таких сугробов в этот день за всю историю метеонаблюдений не было никогда.