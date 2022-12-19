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За океаном отказывают другим странам в праве на собственный путь развития. Этому нужно противостоять, пусть легко и не будет.

На Западе раскрыли способ окончательной победы над Россией. Его описал в своей статье Джеймс Никси — директор программы по России и Евразии Королевского института международных отношений, также известного как Чатем-Хаус. На материал обратил внимание обозреватель РИА Новости Давид Нармания и поделился мыслями о его содержании.

В статье сказано, что даже победа Украины на поле боя не поможет Западу одолеть Россию. Добиться этого, по мнению Джеймса Никси, можно лишь уничтожив так называемую «имперскую идею» в российском сознании.

«Имперский зуд засел в россиянах так глубоко, что его нужно искоренить не только из российского арсенала, но и из намерений и настроений элит и простого народа. Этого сложно будет добиться, потому что многие верят в эту идею с религиозным пылом — даже Русская православная церковь оправдывает российскую „имперскость“ мессианством», — считает британский эксперт.

Давид Нармания ответил на это, что у уроженца Великобритании едва ли есть моральное право на обвинение другого народа в имперских амбициях. Ведь именно его предки подарили мировой литературе манифест колониализма под названием «Бремя белого человека», а также были причастны к Великому голоду в Ирландии, первым в истории концлагерям в Южной Африке, отравлению опиумом жителей Китая и работорговле.

«Десятилетия назад Британия лишилась своих колоний, но от колониального мышления не избавилась до сих пор. Впрочем, стоит отметить, что это, как и с работорговлей, касается всего Запада», — подчеркнул обозреватель РИА Новости.

По его словам, Британия, Штаты и Европа провозгласили себя хозяевами мира после холодной войны. С тех пор они постоянно изобретают новые способы обогатиться за счет других. Суть при этом всегда остается та же — эксплуатация народов за счет нарратива об исключительности западных стран. В этом распад СССР сыграл им на руку.

«У Запада не осталось равных по силе оппонентов с точки зрения идей. И тогда он бросился менять мир по образу и подобию своему. В Лондоне, Вашингтоне, Париже и других европейских столицах пришли к выводу, что они вправе определять правильную сторону истории, правильность и неправильность взглядов, мыслей, предпочтений. Необходимость экспорта западной демократии стала аксиомой», — отметил Давид Нармания.

Именно под знаменем демократических ценностей прошли бомбардировки Югославии, вторжения в Ирак и Афганистан, «арабская весна» и натовская операция в Ливии. Однако на геноцид мирного населения в Луганской и Донецкой народных республиках на Западе предпочитали не обращать внимания. В итоге стало понятно, что так называемый «цивилизованный мир» неправ. Западу нигде не удалось добиться заявленных целей, а характер его действий все меньше соответствовал понятию «цивилизованный».

«Несмотря на это, США и их союзники продолжают считать свою точку зрения единственно верной и навязывать ее всему миру — что это, господин Никси, если не проявление имперских идей? И проявляется такое поведение не только в политике, но и в других сферах. <…> И они несут это знамя туда, где его вовсе не ждут, — в общества, где религия и традиции играют куда более заметную роль», — обратил внимание обозреватель.

В этом смысле Запад напоминает мистера Смита из «Матрицы». Программа, которая была призвана защищать систему от вирусов, в итоге сама превратилась в вирус, или даже опухоль. Вот и Джеймс Никси пытается выдать за имперское мышление попытку России защититься от навязывания западного нарратива.

«С имперским мышлением нужно бороться. Именно это и делает Россия, бросая вызов однополярному миру. Это очень непростой путь, но в этом противостоянии Россия осмысляет себя и пытается сформулировать свое видение будущего — этого права она едва не лишилась после распада СССР», — подытожил автор.

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