«Вообще не дружили»: стало известно, кому обязана успехом Жанна Фриске

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Сольная карьера певицы поначалу не складывалась, пока коллега не продал ей «судьбоносную» песню.

Покойная певица Жанна Фриске обрела успех и популярность благодаря работе Андрея Губина. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову на телеканале «Россия-1».

После ухода из «Блестящих» сольная карьера Фриске не взлетела до небес. Ее новые синглы не становились популярными, однако ключевой поворот в творчестве певицы произошел из-за одной особенной песни.

Ошеломительный успех Жанне Фриске принесла песня «Ла-ла-ла», которую ей продал не кто иной, как Андрей Губин. Сначала трек предложили Филиппу Киркорову, но ему песенка с легким мотивом пришлась не по душе, поэтому «Ла-ла-ла» попала к Жанне Фриске.

Сам Андрей Губин в одной из телепередач рассказывал, что не был особенно близок с покойной Жанной Фриске, но и не ссорился с ней и поддерживал теплые отношения.

«Вообще не дружили с Жанной Фриске, но и не ругались. Последнее, что помню: мы летели в Алма-Ату, и я спал у нее на коленях», — поделился воспоминанием артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отец Фриске заявил о безразличии Шепелева к сыну Платону.