Пока украинцы мерзнут: названа стоимость люксового гардероба жены Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Elena Zelenskaya

Елена Зеленская просит у мировых лидеров деньги на благо Украины, а потом с чистой совестью спускает огромные суммы в люксовых бутиках Парижа.

Жена украинского президента Елена Зеленская и ее любовь к люксу вызвали негодовании не только у ее народа, но и у европейцев, которым она регулярно жалуется на нехватку денег. Первую леди Украины «поймали за руку» в Париже — сотурдник модного бутика рассказал, что Зеленская за час потратила 40 тысяч долларов (почти три миллиона рублей).

Французы выразили свое крайнее недовольство подобным поведением. Сначала Елена Зеленская пошла на прием к Бриджит Макрон и просила у нее миллионы для своего фонда, а потом, с чистейшей совестью пошла спускать тысячи долларов в бутиках. Украинцы в ярости: всего месяц назад Зеленская публично заявила, что народ будет терпеть без света и воды еще два-три года, а сама «шикует» в столице моды.

Как рассказала aif.ru стилист из Киева Анна, жена Зеленского известна своей любовью к роскоши. К примеру, ее обычный брючный костюм от местного дизайнера Артема Климчука стоит минимум три тысячи долларов (примерно 200 тысяч рублей).

«А ее белый кейп, который еще в 2019 она напялила на инаугурацию, стоил 2,5 тысячи евро. А вспомните ее летнюю фотосессию для журнала Vogue. Тогда она нагло позировала в пальто от Louis Vuitton из последней коллекции, которое стоит 7800 долларов. А за всю фотосессию, со всеми шмотками, стилистами-визажистами и модным фотографом заплатили больше 80 тысяч долларов. Так что вся эта пыль в глаза с псевдопатриотизмом для кастрюлеголовых», — рассказала в беседе с изданием украинский стилист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что французский депутат возмутился требованиям жены Зеленского о помощи Украине.