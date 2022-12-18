Посол в Вашингтоне Антонов заявил о желании Штатов самоутверждаться за счет России

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Ген «исключительности» в американской крови вызывает постоянное желание самоутвердиться.

Штаты в отношениях с РФ руководствуются постоянным желанием самоутвердиться в духе холодной войны. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с изданием Newsweek.

«Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе», — сказал дипломат.

Антонов задался вопросом, почему для Штатов так важно создание зоны нестабильности рядом с границами РФ. Он выразил мнение, что в крови у США ген «исключительности». Также представитель дипмиссии отметил, что многие американские политики действуют, ориентируясь на законы времен холодной войны. А восстановление авторитета Москвы — головная боль для Вашингтона.

«В то же время всегда можно переложить вину за свои проблемы и просчеты на Российскую Федерацию и использовать Россию, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы», — добавил собеседник издания.

Помимо этого, администрация разрушает взаимовыгодные связи между российской стороной и Европой под предлогом событий в Самостийной. Таким образом европейские страны зависимы от Вашингтона.

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