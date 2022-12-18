Шольц о поставках танков Украине: «Германия не будет действовать в одиночку»

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В российском МИДе не раз подчеркивали, любые оружейные грузы, поставляемые Западом Украине, будут законной целью для ВС РФ.

Германия не собирается поставлять на Украину свои танки. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung. Политик добавил, что его страна и так достаточно помогала киевскому режиму. В частности, Самостийная получала от ФРГ системы ВО IRIS-T и гаубицы. Шольц подчеркнул нежелание Германии вступать в прямое столкновение с РФ.

«Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку», — сказал канцлер.

Кроме того, он заявил, что его позиция полностью устраивает немецкий народ, поскольку она решительная и взвешенная. Несколько дней назад появилась информация, что Берлин отказался поставить Киеву Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

В российском МИДе не раз подчеркивали, любые оружейные грузы, поставляемые Западом Украине, будут законной целью для ВС РФ. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров говорил, что поставки не остановят, а лишь продлят конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем Шольц давит на страны Евросоюза.