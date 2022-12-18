Знатно пошутил: Маликов пожаловался, что его фанатки уже «начали умирать»

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С годами композиции артиста становятся все медленнее, чтобы поклонницы могли потанцевать на его концерте.

Девушки, выросшие на песнях исполнителя Дмитрия Маликова, начали умирать. Об этом он заявил в YouTube-шоу «ОХ». Учитывая, что его ведут артисты Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, важно уточнить, заявление было шуточным. В частности, между коллегами по цеху произошел диалог во время прочтения визитной карточки гостя.

«Чтобы фанатки Дмитрия могли потанцевать на концерте, ему приходится исполнять все более медленные композиции. Кстати, да, у тебя же они все медленнее и медленнее стали», — сказал Харламов.

«Ну потому что некоторые девушки, которые выросли на моих песнях, начали умирать», — пошутил в ответ Маликов.

К слову, ведущие отметили, что певец является человеком, «который абсолютно не умеет стареть». В январе звезде исполнится 53 года. С течением времени селебрити может похвастаться моложавым видом и густой шевелюрой.

В программе также обсуждался имидж музыканта. Его сравнили с котом Леопольдом из одноименного мультика. Помимо всего прочего, у Маликова чистая репутация. Мужчина состоит в браке на протяжении многих лет. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким показал себя Маликов.