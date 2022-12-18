Кто следующий: Манукян похвастался отношениями с Муцениеце

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Аудитория уже успела отшутиться на этот счет. Причем некоторые шуточки были чересчур жесткими.

Отношениями с актрисой Агатой Муцениеце похвастался известный блогер Дава (Давид Манукян). Снимок, на котором Дава нежно обнимает девушку сзади, опубликован в социальных сетях. Селебрити удивил подписчиков фотографией, подписав ее.

«И пусть все будет по барабану», — написал Манукян.

Муцениеце является бывшей женой актера Павла Прилучного, ну а сам блогер встречался с певицей Ольгой Бузовой. У многих зрителей сразу же появилась мысль, что речь идет о романтических отношениях. Однако выяснилось, что они исключительно рабочие. Фото же было сделано на съемках нового клипа артиста. Аудитория уже отшутилась на эту тему соответствующими комментариями.

«Сначала у Вована снялась, типа „любофф“. Теперь у Давы. Следующий кто? Басков?» — шутит один из комментаторов.

К слову, Муцениеце скучает по своему коллеге по цеху Дмитрию Нагиеву. Недавно ведущий покинул шоу «Голос. Дети», успев за долгие годы работы в прямом смысле стать лицом проекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого раскритиковала Муцениеце.