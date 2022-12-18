Глава Минобороны РФ посетил зону проведения СВО

Министр обороны Шойгу пообщался с бойцами и заслушал доклады в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Глава оборонного ведомства заслушал доклады, касающиеся текущей обстановки.

Зону проведения специальной военной операции (СВО) посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Уточняется, что глава Минобороны облетел на вертолете районы дислокации войск РФ, проверив передовые позиции, а также пообщавшись с бойцами и поблагодарив их за образцовое выполнение боевых задач.

«На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что во время докладов руководитель Минобороны обратил внимание на то, как организованы обеспечение солдат, их размещение в полевых условиях и работа тыловых подразделений.

Россия продолжает проведение СВО на Украине с целью защиты мирного населения от неонацистов. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое российское вооружение поступило в зону СВО.