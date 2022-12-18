Меган Маркл и принц Гарри ждут официальных извинений от королевской семьи

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Отступники герцог и герцогиня Сассекские хотят, чтобы монаршие родственники собрались вместе и публично признали, что обидели их.

Принцу Гарри и Меган Маркл показалось недостаточным интервью Опре Уинфри, другие многочисленные заявления о злодеяниях королевской семьи Великобритании в СМИ, переезда в США и съемок документального фильма о собственной жизни. Очевидно, герцогу и герцогине Сассекским кажется, что монаршая родня не получила по заслугам после обвинений в травле, расизме и прочих грехах. Теперь бежавшие из Букингемского дворца супруги хотят публичных извинений.

Гарри и Меган хотят встретиться с покинутой семьей и услышать слова сожаления, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники. Пара считает, что родственники продемонстрировали двойные стандарты, устроив встречу, на которой крестная мать принца Уильяма — Сьюзан Хасси — попросила прощения у главы благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани. Женщина прежде заявила, что ее унизили допросом о том, из какой части Африки она приехала.

«Ничего такого никогда не делалось, когда Гарри и Меган поднимали различные проблемы — никаких встреч, официальных извинений или взятия ответственности. С этим тяжело смириться — 100% да, они хотели бы встретиться», — сообщил информатор газеты.

По данным издания, перспектива снова каяться не вдохновляет представителей королевской семьи. Родственники, как говорят при дворе, предпочли не реагировать на претензии, обильно и с упоением высказанные в рамках шоу о «правде» Гарри и Меган на платформе Netflix. И уж тем более не планируют организовывать специальное мероприятие для своих извинений.

В эфире своего сериала принц Гарри говорил, что его жизнь напоминает мыльную оперу, и даже ее драмы публика воспринимает как развлечение. Судя по всему, королевская семья не хочет принимать участие в этой мыльной опере. Что касается Маркл, которая твердила о суицидальных мыслях на фоне пренебрежительного отношения к ней в Букингемском дворце, она подбросила еще пару полешек в огонь, заявив в фильме о пережитом выкидыше.

Ранее, писал 5-tv.ru, принц Гарри назвал неожиданную причину и конкретных виновников выкидыша жены.