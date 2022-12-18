Роковая красота: Как не лишиться здоровья у подпольных косметологов

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В преддверии новогодних праздников журналист «Известий» проинспектировала несколько косметологов и пришла к неутешительным результатам.

Русские женщины и так сейчас стараются адаптироваться к новым условиям — уход косметических брендов, подорожание процедур. А на носу Новый Год и выглядеть хочется достойно. Спрос на косметологические услуги в декабре вырос в два раза.



К сожалению, этим пользуются недобросовестные специалисты, объявления пестрят предложениями принять «на дому» или даже инструкциями как сделать процедуры самой.

О последствиях и возможных осложнениях, конечно никто не предупреждает. А зря — убедилась Натали Графчикова.

Косметолог по имени Жанна принимает на шестом этаже вот этого жилого дома на юге Москвы, увеличивает грудь, откачивает лишний жир и к новому году объявила акцию — всего 6 тысяч рублей за подтяжку век.

Я иду на прием. Навстречу открытому распахнутому взгляду, как обещает Жанна. Кушетка, на которой меня будут превращать в красавицу, прямо у входа.

«Сертификаты ваши можно какие-то посмотреть? Давно вы этим занимаетесь?», — спросила журналист.

«Два с половиной года, я обучаю еще», — ответила Жанна.

Сертификат запрятан глубоко в шкафу. Обычно никто из клиентов его не спрашивает. А вот у меня подозрительно много вопросов.

«А у вас медицинское образование есть? Да, а где учились?», — спросила корреспондент.

«В Бишкеке, у нас, в Киргизстане», — ответила женщина.

Как только Жанна понимает, что ее снимают, тут же меняет милость на гнев.

«Я говорю вам, это не хирургическое вмешательство, понимаете? Я все стерильно делаю!», — заявила Жанна.

«А можете нам показать?», — спросила журналист.

«Нет, я не могу показать, не буду показывать», — ответила Жанна.

Теперь Жанна забаррикадировалась в квартире, не хочет открывать ни нам, ни сотрудникам полиции.

Пока мы пытаемся призвать ее к ответу — Жанна экстренно подчищает следы! Еще несколько минут назад Жанна уверяла меня, что ничего противозаконного не делает, правда едва я успела выйти из подъезда, она уже обновила информацию о своих услугах. Теперь она занимается только межресничкой, наращиванием ресниц и ламинированием бровей. Ни о какой липосакции, ни о какой блефаропластике здесь речи больше нет.

На сайте объявлений — подобных «мастериц» — сотни. Перед новым годом они нарасхват! Все хотят быстро похудеть и омолодиться. Желательно, лет на пять! И как можно дешевле.

«В сезон принимает от 4 до 5 пациентов в день, перед новым годом это может быть 10-15 человек в день, увеличение в два, в три раза увеличение, в октябре-в ноябре у нас декабрь уже расписан», — рассказала косметолог Елена Кузнецова.

Клиенток косметологи заманивают эффектными примерами работ «до» и «после», которые старательно фотошопят и ретушируют. Вот Алина обещает идеальный подбородок и плоский живот всего за один сеанс прямо у нее на кухне! Дает гарантию не сто — а тысячу процентов!

При виде камеры и у этого косметолога начинается истерика.

«Пожалуйста, не снимайте!», — просит женщина.

«Я выйду, когда вы покажете документ о медицинском образовании», — отвечает журналист.

«Вы вообще сами знаете что это незаконно?», — спрашивает корреспондент.

«Да, я знаю, я просто взяла ипотеку, поэтому», — отвечает косметолог.

«Я не буду делать, я вам клянусь, не буду», — сказала женщина.

«Как вы берете на себя такую ответственность?» — спрашивает журналист.

Ответственности — никакой. А результат — что называется — на лицо. Для тех, кто не боится и хочет сэкономить еще больше — следующий уровень: видеоинструкции «я сама».

В клинику звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, который собственноручно сделал красиво Ирине Дубцовой, Любови Успенской, и даже блогеру Даве, регулярно обращаются и пострадавшие любители экспериментировать.

«Помимо эстетических осложнений — неудовлетворенность результатом, есть же очень большой риск вреда здоровью, сколько случаев, когда наступают и некрозы, отмирание ткани из-за некачественных инъекций, отключается часть лица. Вкачивают, вкалывают непонятные гели, вазелины, сомнительные филлеры. Нам, как хирургам, приходится все доставать и вычищать разного рода нити, кто во что горазд», — рассказал Тимур Хайдаров.

Косметология, это буквально — медицинская деятельность, кто бы что не говорил. А значит нужна лицензия и стерильные условия. Явно не такие, как, например, в этом салоне.

Впрочем, косметолога Алену это не смущает. Клиентов она убеждает, что так и должно быть. Демонстрирует многочисленные сертификаты и дипломы, которые на поверку оказываются чужими.

«Сулейманова Алина кто? Доктор, то есть это не ваши сертификаты?», — спросила журналист.

«Здесь нет вообще моего», — ответила женщина.

«Анестетиком вот этим не страшно пользоваться? От него недавно девушка умерла. На желтую баночку обратите внимание», — сказала корреспондент.

Тамара Кормишина сама в свое время пострадала от таких же мясников. Теперь помогает таким же несчастным.

«К нам обратилась девушка, которая решила убрать себе просто межбровную морщинку, она была такая маленькая. С кресла косметолога она отправилась в отделение реанимации, она ослепла сразу же. Стопроцентная потеря зрения на одном глазу», — рассказала Тамара Кормишина, директор фонда «Черный шприц».

Но Алена не сдается — говорит, обучение проходить некогда! Да и зачем?

«Достаточно плотная запись, перед Новым годом все хотят с собой что-то сделать. В дальнейшем у меня в планах открыть клинику свою, сейчас меня покажут и вообще ко мне никто не придет», — рассказала косметолог Алена.

Вот и у косметолога Лимы — полная запись! Вечером она принимает тоже на дому.

«Вот у вас здесь каша детская, вот так это все хранится, вместе с продуктами в коридоре», — сказала журналист.

«Это мои препараты, я их колю себе тоже!» — ответила Лима.

«А медицинское образование у вас есть?» — спросила корреспондент.

«Есть», — ответила женщина.

«Где вы учились?» — спросила журналист.

«А зачем вам знать?» — ответила женщина.

Так что встретить такую Лиму можно и в приличном на первый взгляд — учреждении.

Ева — поклонница косметологических процедур из Воронежа — постоянный клиент таких медкабинетов. Она делает бьюти процедуры уже три года — с 16-ти лет. И не собирается останавливаться на достигнутом.

Спрос рождает предложение. С каждым днем предложений откачать жир на диване или увеличить грудь на кухне — все больше. Только вот сэкономив деньги, поплатиться можно не просто изъянами внешности, но и здоровьем и даже собственной жизнью.