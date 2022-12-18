Певица Рианна впервые показала видео с семимесячным сыном от рэпера A$AP Rocky

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Знаменитости не спешили знакомить наследника с многомиллионной аудиторией. Даже после первых фото малыша в прессе и соцсетях они не назвали его имени.

Певица Рианна впервые показала видео с сыном от рэпера A$AP Rocky (Настоящее имя Раким Ателастон Майерс. — Прим. ред.). Звезды лишь недавно представили публике малыша, опубликовав в прессе и социальных сетях его фотографии. Теперь знаменитая мама завела аккаунт в TikTok и в первом же посте разместила 45-секундный ролик с наследником. Кроха сидит в детском автомобильном кресле, зевает и издает забавные звуки в ответ на реплики Рианны.

«Мой сын потрясающий! Он такой забавный и толстенький! И все время улыбается. Сейчас у него очень приятный период, и мы отлично проводим время вместе», — сообщила исполнительница.

Рианна и Раким стали родителями 13 мая 2022 года. Всю беременность артистка активно дефилировала в откровенных нарядах с оголенным животом, запустив тем самым тренд на «голые» туалеты для будущих мам. После появления сына фанаты во всем мире с нетерпением ждали нового умилительного контента, но, к своему удивлению, не дождались. Ни признаний об ощущениях в новом статусе, ни снимков с ребенком, ни даже его имени. Только новости о возвращении к творчеству и очередные модные выходы в свет.

Фанаты до сих пор не знают имени ребенка Рианны и A$AP Rocky. Фото: Instagram* / rihannaofficiall

17 декабря Рианна и A$AP Rocky поделились эксклюзивными фотографиями первенца с изданием Hollywood Unlocked. На кадрах для издания гордый папа держал сына на руках, также кудряшку сняли отельно — лежащим с соской на кровати. Восторг поклонников вызвало фото ребенка в кожаном подгузнике. В чувстве стиля его родителям не отказать, не обделяют модными нарядами они и малыша. На одном из кадров рэпер запечатлен с крохой, одетым в дизайнерскую кофточку и памперс из кожи с вышивкой.

Во время беременности Рианны то и дело появлялись слухи об изменах со стороны Майерса. Ему приписывали интрижку с дизайнером обуви Аминой Муадди и другими звездными красотками. Но сплетни сошли на нет, когда рэпера и певицу заметили вместе во время отдыха на острове, оба выглядели абсолютно счастливыми. Ранее, писал 5-tv.ru, Рианна заявила, что хочет второго ребенка от своего избранника.

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