Как в «Роскосмосе» планируют справиться с ЧП после повреждения корабля «Союз МС-22»

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС

Обшивку космического судна пробил микрометеорит, что привело к вытеканию охлаждающей жидкости. Решение проблемы специалисты должны представить до Нового года.

Но на этой неделе Вселенная напомнила, насколько хрупкие, в общем-то, человеческие творения. Микрометеорит пробил обшивку космического корабля «Союз МС-22», пристыкованному к орбитальной станции.

Из трещины забила фонтаном охлаждающая жидкость внешней обшивки, пока вся не вытекла. И вот уже третьи сутки космонавты на МКС и инженеры с Земли пытаются определить — пригоден ли космический корабль для обратного полета на Землю.

Если нет, его нужно «отстреливать» от станции и присылать на орбиту «запасной», чтобы спустить на Землю наш экипаж. Это три космонавта — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

В Роскосмосе намерены определиться до Нового года.