Пробирка, искусственная матка, инкубатор: когда женщины перестанут вынашивать детей

Фото, видео: Кадр из к/ф «Дитя робота», реж. Грант Спьютор, 2018 г.; 5-tv.ru

Ученые вплотную приблизились к тому, чтобы младенцы появлялись на свет без беременности матери. Такие исследования ведутся по всему миру. Мало кто знает, но первопроходцем стал ученый из СССР.

На этой неделе в сети стал вирусным ролик научного журналиста из Йемена, который проживает в Германии, о фабриках по производству детей. Фантазия, но такая реальная. Никаких переживаний, никаких бессонных ночей, гормональных скачков, никакой боли во время родов — все максимально удобно для родителей. Хотя точнее будет сказать, комфортно для пользователей.

Вот она — утопия XXI века. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов изучил, насколько технически возможно создать подобные человеческие инкубаторы.

Это уже настоящее

В Лондоне 2540 года из романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» слова «мать» и «отец» — страшные ругательства. Дети рождаются в инкубаториях — в специальных бутылях. Они созревают там, как овощи в теплице. Сегодня одна из самых известных в мире антиутопий оживает. И не в XVI, а уже в нашем — XXI веке.

Инкубаторием это пока виртуальное пространство никто не называет. Но научные блогеры и футурологи уже просчитали, как будущий ребенок может развиваться и вне утробы матери на протяжении всех девяти месяцев. Родителей обещают избавить от хлопот, связанных с беременностью. Все, как в «Дивном новом мире».

Это уже настоящее. Исследования проходят по всему миру. Ученые из детской клиники Филадельфии провели эксперимент с ягнятами. Синтетической маткой стал пакет из пластика, заполненный околоплодной жидкостью. Кислород и другие питательные вещества эмбрион получал через пуповину.

«Мы получили ягнят, которых невозможно отличить от ягнят, родившихся естественным путем», — сообщила о результатах ученый Эмили Патртридж.

Ученые говорят: эта технология была бы спасением для женщин, которые не могут сами выносить ребенка. Примерно каждый 20-й младенец в России и в мире рождается недоношенным. А каждый 200-й — и это самые тяжелые случаи — с экстремально низкой массой тела, меньше килограмма. Крепнуть и расти им потом помогают специальные устройства.

«В кувезе поддерживается постоянная температура, она подбирается индивидуально под каждого ребенка. Вот, например, здесь 32 градуса, влажность — почти 70%. Эта малютка родилась на 22-й неделе. В реанимации ей придется провести еще минимум четыре месяца», — показал такие устройства корреспондент «Известий».

Первая искусственная матка появилась в СССР

Первая искусственная матка (или ее прототип) появилась в Ленинграде полвека назад. Об этом мало кто знает. Это — единственная сохранившаяся фотография аппарата «Божена» — «Белокурова Олега женщина». Так придумал сам создатель.

«У моей прабабушки было 18 только сыновей. Физиологическая норма для женщины — 15. А где взять 15? Где взять Менделеева, а он был 17-й ребенок в семье. Где взять Софью Ковалевскую?» — говорил как-то сам Олег Белокуров.

В этом пожилом взъерошенном человеке едва ли можно узнать советского ученого, который занимался сенсационной разработкой. В тогда Ленинградском институте акушерства Отта он проработал 17 лет, запатентовал аппарат для моделирования процессов плодоношения, как указано в свидетельстве. Довести до ума изобретение — Белокурову не дали.

«Это Советский Союз. Была скандальная история, в которой его неправомерно обвинили Он вынужден был уйти из Института, и эта работа кончилась — выкинули все. Дальше он занимался разведением редких пород животных», — сообщил президент Российской ассоциации репродукции человека, профессор Владислав Корсак.

Именно Белокуров 50 лет назад начал заниматься вопросами, над решением которых бьются современные ученые. Как сделать так, чтобы органы в искусственной матке развивались так же, как в утробе матери — это сейчас главное препятствие. Но и оно решаемо. Со временем.

Шокирующее раньше ЭКО уже стало привычным

В Израиле год назад вырастили зародышей мыши с работающим сердцем и мозгом из пятидневных эмбрионов, состоящих всего лишь из 250 клеток.

«Это не очень, мягко говоря, не очень простая задача. Даже создание искусственной плаценты не решит этот вопрос. Нужно именно создание механизма, по которому происходит конструкция органов и систем. Это, я думаю, залог успеха», — отметил доктор медицинских наук Александр Гзгзян.

Прогресс идет вперед. Ведь и в 1986-м первое экстракорпоральное оплодотворение в СССР было сенсацией. Спустя четверть века — ЭКО рутинная процедура, которую можно сделать по ОМС.

«Когда мы выписывали этих детей 20 лет назад, нас родители просили: „Не пишите в выписках вот это“. И мы не писали это в выписках. Потому что мы понимали, что 20 лет назад это воспринималось как: „А, у тебя ребенок из пробирки“. Помните, как это говорилось?» — рассказала главный неонатолог Санкт-Петербурга Юлия Горелик.

Осталось подготовить общество

Искусственная матка, говорят ученые, появится ровно тогда, когда общество будет готово к этому. А вот общественное мнение формируют уже сейчас. Британский режиссер Дженни Клеман уверена: размножение без беременности — это настоящее спасение, но не для бесплодных родителей.

«Трансгендерные женщины, геи, одинокие мужчины и женщины, которые просто не хотят проходить через беременность и роды. Рождение без беременности приведет к полному репродуктивному равенству между полами», — заявила режиссер.

И как тут вновь не вспомнить роман ее великого земляка Хаксли, в котором любовь и привязанность были под запретом. А беспорядочные половые связи и разнузданность, наоборот, поощрялись. Чувств нет. Нет и самих людей.

«Чтобы вырастить человека без родины, без традиций, без религии — что может быть лучше, чем выращивать в его пробирке?» — задал вопрос ректор Европейского института ЮСТО, социолог Дмитрий Соин.

И человечество буквально в шаге от всего этого.

«Это будет обязательно, от этого никуда не денешься. Однозначно. Когда? С учетом того, на каком этапе находятся разработки, я думаю, что в течение десятилетия будет конечный итог научных разработок», — предположил кандидат медицинских наук Андрей Кирсанов.

Как распорядятся прорывной технологией — большой вопрос. Как и то, сколько и чего готовы ученые готовы положить на алтарь науки ради прорыва. Иными словами сколько эмбрионов погибнут, пока желанная многими искусственная матка будет настроена как надо.