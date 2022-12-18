Пожала плечами и улыбнулась: в iFly оценили шансы вывезти россиян через Сирию

Фото, видео: Andreas Arnold / ТАСС; 5-tv.ru

Тысячи туристов, купивших билеты в Египет или из него в Россию, остались на земле из-за внезапной отмены рейсов. Решение осталось, по сути, одно.

На одном из самых популярных направлений для зимнего отдыха — египетском — возникли неожиданные осложнения. Более пяти тысяч пассажиров авиакомпаниии iFly застряли на земле с неопределенными перспективами. Все их рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и, соостветственно, обратно внезапно отменили.

Туроператор Tez Tour пообещал вернуть своим застрявшим клиентам стоимость путевок с датами вылета с 15 по 19 декабря. В любом случае отдых испорчен. Да и что дальше — вопрос.

iFly уверяет, что во всем виновата Иордания, которая закрыла небо для пролета к курортам. Фирма жалуется на санкции и нерасторопность надзорных органов. Но это уловки — сложности есть, но они возникли не вдруг и не только у этой авиакомпании. Однако остальные успели подстроиться, а эта — нет. Почему — выяснил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Вместо жарких пляжей, all inclusive, древностей и отпускной неги — бесконечное ожидание, нервотрепка и скандалы. В вынужденных гостиницах виды отнюдь не на морскую гладь, а вместо пятизвездочного сервиса — базарное хамство.

Тысячи пассажиров авикомпании iFly со всей страны не смогли улететь на египетские курорты. С табло аэропорта «Внуково» рейсы до Хургады и Шарм-эль-Шейха не исчезают. Наоборот, постоянно добавляются новые. А время вылета — отодвигается вперед. Причем, чтобы оказаться перед этим табло и увидеть, что их рейс задержан или отменен, некоторые пассажиры проделали серьезный путь. Андрей торопился на рейс из Иваново.

«Мы ехали больше шести часов. Часов восемь, наверное», — рассказал мужчина.

Вторые сутки он в этой гостинице за МКАДом. С супругой, которой нужен особый уход.

«Мы подошли к этой компании, которая нас должна была нас перевозить, и попросили инвалидное кресло, чтобы я могла передвигаться по самому аэропорту. Нам отказали», — рассказала Алла Хуснудинова.

В аэропорту вообще за все нужно было сражаться. Но главное, что нужно было выбивать, это хотя бы крупицы информации. Затем стало ясно: самолеты iFly не смогли вылететь к берегам Красного моря, потому что Иордания — через которую пролегал путь — затребовала страховку, оформленную в лондонской фирме. Из-за санкций ее сделать невозможно. А другие маршруты — самый короткий, например, через Турцию — для iFly оказались недоступны, потому что у ее самолетов двойная регистрация.

«Касаемо Иордана, Судана и ряда других государств действуют международные правила о том, что самолет должен быть зарегистрирован в одной стране и иметь страховку английской компании с уровнем А2+. Такую страховку российской компании получить в данный момент невозможно», — сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

iFly надеялась проскочить через Сирию, прекрасно зная, что полеты над этой страной запрещены с 2013 года. Вроде как, даже подали необходимые заявки. Но в Росавиации говорят — гарантий безопасности и подтверждающих документов не предоставили.

«А вам не страшно через Сирию лететь?» — спросил корреспондент у пассажирки в аэропорту.

«Вы знаете, конечно, страшно. Не зря же она закрыта там, да? Значит опасность есть», — ответила женщина.

Но самое главное: iFly заранее знала, что с 14 декабря полеты над Иорданией ей запрещены. А альтернативный маршрут они согласовать так и не смогли. Но это не помешало им продолжать продавать билеты все эти дни в рамках пакетных туров в Египет. Причем даже тогда, когда в аэропорту уже начали собираться очереди.

Туроператоры до сих пор предлагают пакетные туры с перелетами горе-перевозчика, полагая, что у них всего лишь временные трудности. Самый важный вопрос — когда застрявшие в Москве пассажиры смогут увидеть египетские курорты. А застрявшие в пустыне соотечественники — смогут вернуться домой.

Чтобы получить хоть какие-нибудь ответы, клиентам компании приходиться буквально брать штурмом офис iFly. Ответ за нескольких мужчин держит хрупкая девушка.

«Что вы теперь намерены делать с этими пассажирами? Как вы будете их перемещать из одной точки в другую?» — спросил корреспондент.

«На сегодняшний момент ситуация такова, что мы продолжаем ожидать разрешения от авиационных властей России, потому что мы не получили окончательно отказ от использования данного маршрута», — ответила начальник отдела продаж компании iFly Валерия Ященко.

«То есть вы все еще надеетесь, что вас пустят через Сирию?» — уточнил журналист.

«Да, мы надеемся на это», — призналась девушка.

«Вы же понимаете, что это вряд ли возможно?» — спросил корреспондент, на что собеседница пожала плечами и улыбнулась.

Этот диалог произошел буквально за несколько часов до того, как компания наконец объявила официально, что все рейсы до понедельника включительно отменены. Решение, по сути, одно — если iFly уговорит другие авиакомпании перевезти их клиентов. Только с каждым днем число таких пассажиров увеличивается в арифметической прогрессии, а самолетов, зарегистрированных как подобает и которые летают без проблем, не так чтобы много.