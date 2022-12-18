Экономика для людей: Тезисы выступления Путина на Совете по стратегическому развитию

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Глава государства выступил с часовым обращением к членам Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент обрисовал контуры главных направлений для российской экономики в следующем году.

Строительство дорог, промышленных объектов и жилых домов должны стать локомотивами российской экономики. Президент до конца декабря не будет обращаться с посланием Федеральному собранию, где подводили итоги уходящего года и определяли ориентиры на новый, но его часовое выступление на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам стало самым настоящим экономическим «посланием». Западный санкционный натиск отбит, экономика выстояла, надо развиваться, не отказываясь ни от одного социального обязательства. Особое внимание к поддержке семей с детьми. Как это будет реализовано расскажет Антон Золотницкий.

В руках Владимира Путина толстая кипа бумаг, на обороте все исписано убористым почерком — пометки к выступлению, которое займет целый час. Главный фокус экономики сохраняется — это социальные обязательства государства. И здесь, даже несмотря на санкционное давление и снижение ВВП, дорога уже проторена.

«Так, было принято важное решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Это решение напрямую коснулось более пяти миллионов детей. Затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий — на десять процентов», — сообщил Владимир Путин.

Движение всей экономики зависит от благополучия людей — в своей речи президент подчеркивает это не раз. Причем закладывать основы здесь нужно буквально с пеленок. Поддержка материнства и детства занимает особое место в политике государства. И новых мер долго ждать не придется.

«Отмечу, что с 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства: запускаем единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет», — заявил глава государства.

Никакой больше бумажной или даже цифровой волокиты. Если раньше приходилось ради положенных выплат сначала подавать документы в статусе малообеспеченной беременной женщины, потом вставать на учет, когда ребенку исполнилось три года, после чего снова переоформляться, отметив уже восьмой день рождения, то теперь нужно всего одно простое заявление. Чтобы не забыть за всеми бюрократическими хлопотами о главном.

«Успешное будущее человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны. Мы строим детские сады и школы. К концу следующего года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях», — заявил президент.

С 2019 по 2024-й год по всей стране будет построено почти полторы тысячи школ — на миллион учебных мест. Но количество, напоминает президент, далеко не главное.

«Очень важно, чтобы общее образование в России опиралось на лучшие, передовые методики. У нас есть целый ряд очень сильных школ. Они занимают лидирующие места в мировых рейтингах, а их ученики становятся победителями и призерами международных предметных олимпиад. Предлагаю, мы постоянно тоже об этом говорим — о необходимости тиражировать опыт таких школ в нашей стране», — сообщил Путин.

Такие проекты уже есть в Нижнем Новгороде, Пскове, Рязани и Белгороде. В Сочи этой осенью раньше срока приняла первых учеников за парты школа номер 19. Из ее окон открывается живописный вид на Черное море, но школьники вряд ли будут много отвлекаться — ведь здесь есть кружки шахмат, самбо и даже фехтования,

«Очень крупная, просторная библиотека, с хорошим читальным залом, с большим книгохранилищем. Оснащенная не только мебелью, но еще и оснащенная у нас компьютерами, многофункциональными устройствами», — рассказал директор школы № 19 Владимир Сидоркин.

В стенах этой школы можно пройти и курсы ранней профориентации. И кто знает — может быть, именно сейчас на них записался будущий Бакулев, Рошаль или Бокерия.

Российская медицина остро нуждается в кадрах — особенно первичное звено. И Путин предлагает решение.

1 января следующего года на постоянной основе ввести дополнительную выплату к зарплате специалистов первичного звена — мы уже об этом говорили. Размер такой выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц.

Несмотря на дефицитный бюджет, ресурсов на это хватит, обещает президент. Ведь на здоровье у нас не принято экономить. Как подтверждение — фонд «Круг добра», созданный два года назад для помощи тяжелобольным детям. За это время фонд оплатил дорогие лекарства или лечение почти для пяти тысяч маленьких пациентов. Все начиналось с одного коварного диагноза — спинальная мышечная атрофия, теперь в перечне уже 59 самых тяжелых недугов.

«В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда. Мы и с утра сегодня с коллегами это обсуждали — с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить. Чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых», — рассказал Владимир Путин.

Такой персонализированный подход должен быть во всем — это сквозная мысль выступления президента. Не рубить с плеча, а кропотливо подбирать ключики к решению каждой конкретной проблемы готовы и в правительстве. Вице-премьер Татьяна Голикова предлагает новую методику повышения рождаемости.

«До 25 декабря этого года мы подготовим так называемый портрет женщины, желающей родить ребенка, по Российской Федерации в целом и по субъектам. На втором этапе, до 28 февраля, „портрет“ будет дополнен данными пилотных исследований, направленных на определение влияния отдельных мер поддержки на желание женщины иметь детей», — рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Но улучшения демографии вряд ли можно будет добиться без доступного и комфортного жилья. Это хорошо понимают президент и правительство. Потому неудивительно, что строительная отрасль стала одним из драйверов российской экономики. Во многом благодаря механизмам льготной и семейной ипотеки. И здесь цифра в почти два триллиона рублей выданных кредитов не так важна, как благополучие сотен тысяч семей. Поэтому льготный вариант продлевается до 2024-го, семейная ипотека расширяется.

«Сейчас такой кредит могут получить только те семьи, в которых дети родились, начиная с 2018 года. Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в шесть процентов для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет», — рассказал глава государства.

«Особое решение предлагаю для новых регионов юго-запада России — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке два процента», — сказал Путин.

Уже сейчас понятно — следующий год станет ключевым для страны.

Экономика для людей, а не люди для экономики — вот та самая основная цель, которую сформулировал Владимир Путин.