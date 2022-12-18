От Калининграда до Владивостока: В России построено и отремонтировано рекордное количество дорог

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На эти цели было выделено 12 триллионов рублей.

Интеграция новых регионов проходит ускоренными темпами. С 1 января в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, как и по всей остальной стране, заработают отделения Социального фонда России — это новая структура, которая объединит Пенсионный фонд и Фонд Социального Страхования.



Сделано это, чтобы убрать дублирующие структуры, сделать процессы прозрачнее, экономичнее и удобнее для граждан.

На совещании с президентом ответственные за это направление министры заверили, что реформа никоим образом не повлияет на главную задачу объединенного соцфонда — исправную выплату пенсий и пособий, а это касается почти 43х миллионов россиян. Несмотря на реформу и новогодние праздники, 3 января начнут разносить выплаты почтальоны, а с 5 января начнутся поступления на банковские карты.

С 1 января новый соцфонд будет принимать заявки и на универсальное пособие для семей с детьми. Для этого не надо собирать справки — достаточно написать заявление. Опять же в любом регионе России.

С 1 января на новых территориях заработают и подразделения Роспотребнадзора. Сейчас первоочередная задача — борьба с сезонными вирусами. Рост серьезный — на 30-35% в неделю, прежде всего, за счет свиного гриппа. Решено, что в поликлиниках организуют двойное тестирование: и на ковид, и на грипп. При схожих симптомах, лечение этих заболеваниях принципиально разное, поэтому важно не перепутать. Единственно надежным методом профилактики остается прививка. От гриппа вакцинировались 52% граждан, еще не поздно сделать это сейчас.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у Вас: нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: да, надо сделать. Докладываю: вчера сделал», — обратился Владимир Путин к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Спасибо Вам большое за это», — ответила Попова.

«Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра, как обычно, в обычном режиме — все нормально, без всяких вопросов», — добавил глава государства.

Связующие нити всех российских регионов — дороги. В стахановском, привычном для Донбасса режиме, была перестроена почти четырехсот километровая трасса по северному берегу теперь уже внутреннего российского моря — Азовского. От Новоазовска в Ростовской области до Джанкоя в Крыму через Мариуполь-Бердянск-Мелитополь.

2022 стал рекордным годом для дорожников, как они сами признаются — так много мы не строили со времен СССР. Секрет в том, что финансирование идет в небывалых объемах, денег на дороги выделяют столько, сколько не выделяли за постсоветские десятилетия — в общей сложности 12 триллионов рублей.

По отдельной нацпрограмме. Построено и отремонтировано более 21 000 км автомобильных дорог 165 млн. кв. м асфальтового покрытия. Причем упор в основном на приведение в порядок региональных трасс.

21 000 километров — это путь из Калининграда во Владивосток, туда и обратно. Эти географические точки мы привели не только для наглядности, дело в том, что в России создаются два гигантских транспортных коридора, которые пересекают всю страну с Запада на Восток — Санкт-Петербург-Москва-Владивосток — эта трасса получит название «Россия» и с Севера на Юг — Архангельск-Москва-Ростов-на-Дону-Новороссийск — для нее пока нет названия. На этой неделе запустили движение сразу на пяти участках этих новых транспортных коридоров.

«Они нужны нам для формирования удобных транспортных маршрутов, для эффективной логистики, для раскрытия потенциала прилегающих территорий. И сегодня мы делаем очередной шаг в решении этой масштабной задачи», — сказал Владимир Путин.