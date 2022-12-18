Отрабатывает роль: Почему Зеленский не идет на переговоры с Россией?

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

По заявлению главы Пентагона, целью США в военном конфликте на Украине является максимально возможное ослабление России.

В Киеве уже слегка паникуют от того, что про Украину на Западе начинают забывать.

Мы уже не в трендах Твиттера, жалуется советник офиса Зеленского. И действительно, в социальных сетях и крупных западных СМИ на украинскую тематику все меньше и меньше контента. Надоело. Других тем хватает.



Рождество и Новый год на носу, Чемпионат мира по футболу перехватил повестку. На что приятнее смотреть — на унылого Зеленского, который опять будет, невнятно моргая, клянчить денег и оружия, или на красивую игру и эмоциональных болельщиков? В Испании уличный художник очень метко изобразил украинского президента в виде саранчи, пожирающей Европу.

Киев и на Чемпионат попытался влезть со своими заявлениями, просил катарцев и ФИФА предоставить Зеленскому слово во время финала первенства. Им вежливо отказали — мол, не время, и не место. И это, в общем то, пиар-прокол офиса Зеленского и его покровителей, ранее им удавалось впихивать его выступления куда ни попадя.

Он честно отрабатывает свою роль, продолжает настаивать, что дипломаты сядут за стол переговоров, только если Россия отведет войска на границы 1991 года, то есть, покинув даже Донбасс и Крым.

Понятно, что Москва это даже не обсуждает. Но почему Зеленский так хорохорится, когда даже его главком уже не заикается про Крым и Донбасс.



Потому что ему не дали команду «за стол». Момент еще не наступил, прокомментировал возможность перемирия советник Байдена. И Зеленский продолжает твердить одно и то же. А что ему остается? Он прекрасно знает, что происходит с ненужными марионетками.

Достаточно посмотреть на Михаила Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области, бывший президент Грузии, любимец Вашингтона, сейчас коротает свои дни в тюремной больнице. Саакашвили осужден по нескольким статьям, заявляет, что у него десятки заболеваний, в том числе смертельных. Грузинский минюст подозревает его в симуляции и публикует эти кадры. 54-летний Мишико в палате ведет себя как капризный мальчик. Грубит врачам, курит в постели. Такой вот финал карьеры.

Как мы помним, официальная цель США в этом конфликте максимально ослабить Россию. Это заявил глава Пентагона Ллойд Остин еще в апреле. Раз Киев пока не идет на переговоры, значит в Вашингтоне считают Россию недостаточно пока ослабленной.

Я уверен, будь у Вашингтона такая возможность, они бы не тянули. Страны НАТО давно бы и войска отправили на Украину и российские города бы бомбили, как бомбили Югославию, Ирак, или Ливию. Если бы не одно «но» — ядерный щит. Самый мощный в мире. Отбивает всякую охоту приходить к нам с мечом.

60 процентов задач ядерного сдерживания выполняют ракетные войска стратегического назначения. Сегодня у РВСН профессиональный праздник. Можно сказать второй день защитника Отечества.