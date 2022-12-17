«Перед глазами его образ»: Поветкин рассказал о последней встрече с тренером Беловым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / zurab javakhadze/izvestia; 5-tv.ru

Российский боксер рассказал о том, каким ему запомнился его наставник.

Российский боксер-профессионал Александр Поветки рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru о том, какое место в его жизни занимал скончавшийся накануне тренер Валерий Белов и о своей последней встрече с ним.

«Мы к нему в гости приходили, там его супруга — Людмила Харитоновна — всегда нас встречала, всегда чаем попоит. Мы посидим-поговорим. Она расскажет свои истории из жизни, из бокса. Было приятно с ним общаться», — поделился своими воспоминаниями титулованный спортсмен.

«Перед тем, как я уехал в Уфу — у меня здесь соревнование по единоборствам было — я заезжал к Валерию Ивановичу. Я вспоминаю, как он на меня смотрел, такой слабенький», — признался Поветкин.

«У меня перед глазами до сих пор его образ. Так смотрел он, с такой добротой, любовью, можно сказать. Добрый человек был. Мне даже уходить не хотелось. Но я думал я приеду, мы еще увидимся», — с горечью вспомнил боксер.

Валерий Белов, давший имя легендарным боксерам Косте Цзю и Александру Поветкину, ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причина смерти наставника спортсменов не уточняется. Валерий Иванович появился на свет в 1947 году в Казани. Карьеру профессионального боксера он завершил в 1974-м на национальном турнире в Челябинске, заняв второе место. После этого стал тренером в «Трудовых резервах», позже переехал в Пензу.

Валерий Белов. Фото: Крутов Алексей / ТАСС

Валерий Белов трудился помощником главного тренера юниорской сборной Советского союза - Константина Копцева. Позже — сборной России под руководством Николая Хромова. В 1989 году Валерий Иванович стал Заслуженным тренером СССР. Наряду с Цзю и Поветкиным занимался подготовкой Дениса Лебедева. В числе наград тренера — орден «Звезда Отечества», медаль «За доблестный труд» и другие.

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