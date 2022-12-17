Мария Белова и T-Killah устроили богемную вечеринку в честь будущего ребенка

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Блогер рассказала поклонникам о своей долгожданной беременности в начале декабря.

Рэпер T-Killah (Настоящее имя Александр Тарасов. — Прим. ред.) и блогер Мария Белова устроили роскошную вечеринку baby shower. Звезды поженились в 2019 году, с тех пор вопрос о пополнении в семействе им задают с настойчивой регулярностью. Однако долгое время у пары не получалось исполнить мечту о родительстве. Белова не раз отмечала, что готова стать мамой, но попытки забеременеть оказывались неудачными. В декабре она сообщила поклонникам, что наконец готовится стать мамой.

Первенца рэпер и блогер ждут с нетерпением. Они делятся в социальных сетях трогательными снимками, говорят о своем долгожданном счастье с удовольствием. Белова публикует кадры со смелых «беременных» фотосессий в экстравагантных нарядах, обнажающих уже большой живот. Теперь знаменитости решили отпраздновать свой статус будущих родителей в кругу близких.

Вечеринку устроили в отеле Continental в центре Москвы. По словам будущей мамы, праздник она хотела сделать приватным, поэтому вместо танцев в ресторане она выбрала домашний ужин в люксе «Уланова», в котором есть зал с большим диваном, большая столовая и терраса. Пол ребенка пара раскрывать не стала, однако внимательные поклонники заметили, что бокалы на роскошном столе были голубого цвета. Фанаты предположили, это может быть знак, что супруги ждут мальчика.

На празднике были лишь члены семьи. Люкс украсили букетами цветов и воздушными шарами с длинными лентами. Главная героиня вечера выбрала жемчужное ожерелье и облегающее присборенное бежевое платье с открытыми плечами, подчеркнувшее и живот, и стройность фигуры, которую будущая мама сохранила, несмотря на ее положение.

Мария Белова — из тех женщин, что прошла множество нетактичных выпадов общественности на пути к материнству. Ей долго не удавалось забеременеть, и вопросы на эту тему стали со временем действительно болезненными. Чтобы привлечь внимание к проблеме бесплодия, в 2020 году она даже сняла документальный фильм «Когда детки?» и поговорила с девушками, у которых есть такие проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о буднях беременной певицы и телеведущей Ольги Орловой. Знаменитость ждет малыша в 45 лет и часто становится предметом обсуждений. На днях артистка пожаловалась на плохое самочувствие и встревожила поклонников.