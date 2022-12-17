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Американских граждан все больше беспокоит отправка в Незалежную солдат США под видом военных советников.

Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме. Такое заявление сделал судья Эндрю Наполитано в эфире собственного YouTube-канала.

«Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников», — подчеркнул он.

По словам Наполитано, Пентагон объяснил отправку военных необходимостью контроля за доставкой вооружений Киеву, однако юрист считает, что за этим кроется резкая смена целей и задач США либо намерение разместить войска на местах.

Судья указал на «невероятную опасность» подобных действий Пентагона и задался вопросом, что будет, если кто-то из американских военных «вернется домой в мешке для трупов».

Параллели с неудачной для американцев войной во Вьетнаме проводятся в США все чаще. Недавно экс-сотрудник администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс призвал власти страны прекратить поддерживать киевский режим, иначе американцев, по его мнению, ждет «вьетнамский сценарий».

«Украинские солдаты проигрывают — а значит, скоро за этим последует и агитация за ввод американских и европейских частей. Сначала они скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме», — написал политик на своем сайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-сотрудница американской разведки Ребека Коффлер призвала президента США Джо Байдена перестать разжигать украинский конфликт и направить усилия на достижение мирного урегулирования.