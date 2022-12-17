«Дядя в одежде»: дочь Сергея Лазарева призналась в отношении к Новому году

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Дочь Лазарева не по возрасту рассудительно высказалась на тему Деда Мороза.

Певец Сергей Лазарев поделился со своими поклонниками очень трогательным видео, на котором его дочь сделала откровенное признание. Она заявила, что не верит в Деда Мороза. И это в четыре-то года!

Оказалось, что Анна приняла решение положить под праздничную елку письмо для Деда Мороза, но с одним очень важным замечанием.

«Доча жжет! Говорит, что письмо писала не Деду Морозу, а „Дяде в одежде Деда Мороза“, кто покупает подарки», — говорит Сергей Лазарев.

Кстати, после выхода видео поклонники артиста заметили, что у его дочери явный актерский талант.

У артиста два наследника — сын Никита и дочь Анна. Никита родился в 2014 году, а Анна появилась на свет в 2018.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Лазарев поздравил подписчиков с днем отца и опубликовал фото с детьми. В интервью певец также рассказал, что переживает кризис среднего возраста. Последнее время он избегает шумных светских мероприятий и бежит после работы домой. По словам певца, он понимает, что в его возрасте он еще не дедушка, но уже и не мальчик, поэтому не может позволить себе многие «мальчуковые» вещи, за которые его может осудить общество.