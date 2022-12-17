Инфаркт в 40 лет: певица Эльмира Сулейманова умерла во сне

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У артистки был простой кашель и никаких признаков серьезной болезни, которые могли привести к смерти.

Заслуженная артистка Татарстана и певица Эльмира Сулейманова скоропостижно скончалась во сне. Ей было всего 40 лет. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

В результате вскрытия стало известно, что у нее произошел инфаркт. Однако известно, что у артистки не было никаких серьезных заболеваний. По информации издания, Эльмира простудилась, но у нее не было даже температуры, только кашель. Артистка отказалась обращаться к медикам, полагая, что это обычное ОРВИ.

Тем не менее, ее самочувствие ухудшалось — она потеряла голос. Именно поэтому ей пришлось отменить все запланированные концерты.

У артистки остались шестнадцатилетняя дочь и девятилетний сын.

В 2016 году Эльмира Сулейманова одержала победу на премии TMTV в номинации «Любовь зрителей», а в 2018 году ей присвоили звание заслуженной артистки Татарстана.

Проводить в последний путь 40-летнюю певицу собрались многочисленные поклонники, родные, друзья и соседи. Никто не мог сдержать слез.

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